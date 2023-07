Risse in Wohnhaus, Baustopp beim Heiners: Betroffene müssen Wohnung räumen

Neu-Ulm

15:28 Uhr

Plus Nach Rissen in einem Wohnhaus neben der Großbaustelle "Heiners" herrscht dort Baustopp und Bewohner müssen ihre Wohnung räumen. Wie es für sie weitergeht, ist unklar.

Wie es ihr aktuell geht? "Ja scheiße", sagt eine 60-Jährige, die mit ihrem Hund noch einmal zu ihrer Wohnung in der Maximilianstraße 35 gekommen ist. Zehn Jahre habe sie dort gewohnt. Am Mittwoch musste sie das Wohnhaus unmittelbar neben der Großbaustelle fürs "Heiners" quasi Knall auf Fall verlassen. So wie alle anderen Mietparteien auch. Ein weiterer Aufenthalt dort gilt als zu gefährlich. Risse ziehen sich vom Boden über vier Stockwerke bis hoch unters Dach. In einer der obersten Wohnungen klaffen meterlange Schlitze quasi von Außenwand zu Außenwand. Am Freitag packen Betroffene letzte wichtige Sachen zusammen. Wie es für sie weitergeht? Das ist ihnen zum Teil noch völlig unklar.

Maria Kolodina ist 26 Jahre alt. Zusammen mit ihrer Mutter wohnt sie ganz unten im besagten Haus. Als sie Ende vergangenen Dezember von der Arbeit nach Hause kam, habe sie erste Schäden entdeckt. "In der ganzen Wohnung waren Risse", sagt sie. Und die seien immer schlimmer geworden. Die Folge sei ein Wasserschaden gewesen. Unter anderem ihr Schlafzimmer war betroffen. "Es war alles nass, hat gestunken." Kurzzeitig mussten sie ausziehen. Sie seien aber wieder zurück, als alles gerichtet wurde. Dass es Probleme gibt, sei ihnen bekannt und bewusst gewesen. Doch das am Mittwoch sei doch etwas überraschend und schnell gekommen. Ein paar Klamotten und wichtige Unterlagen habe sie sofort eingepackt. Nun wollen sie weitere Gegenstände in Umzugskartons mitnehmen. Wohin die kommen? Sie zuckt mit den Schultern. Vielleicht in einen Container.

