Neu-Ulm

vor 17 Min.

Rock in den Mai 2024 auf dem Rathausplatz: Singen und Feiern erwünscht

Wie im vorigen Jahr soll es auch am Dienstag, 30. April, beim "Rock in den Mai" auf dem Rathausplatz rundgehen.

In Neu-Ulm findet am 30. April zuerst eine traditionelle Maibaumfeier statt, danach gibt es Rock in den Mai. Abends spielen die Bands Dogbrøther und Jesus George.

Die Stadt Neu-Ulm begrüßt den Wonnemonat Mai auch in diesem Jahr wieder mit einer traditionellen Maibaumfeier sowie dem anschließenden Rock in den Mai. Die Stadtkapelle läutet am Dienstag, 30. April, ab 17.30 Uhr zusammen mit dem Chor der Mark-Twain-Grundschule die Feierlichkeiten ein. Ab 19 Uhr sorgt die Ulmer Funky-Blues-Band Dogbrøther für rockigere Klänge und groovigen Sound auf dem Rathausplatz. Jesus George spielen ab 20.30 Uhr auf dem Rathausplatz in Neu-Ulm Gegen 20.30 Uhr übernimmt dann die Rockband Jesus George und bringt Musikgeschichte von den 1960ern bis heute auf die Bühne. Mitsingen und Mitfeiern ist ausdrücklich erwünscht. Auf dem Rathausplatz wird es Essens- und Getränkestände örtlicher Anbieter geben. Der Eintritt ist frei. (AZ)

