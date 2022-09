Rockfestival "Volle Kraft Voraus" findet am Samstag wieder statt

Zweimal ist das Festival der Band Eisbrecher pandemiebedingt ausgefallen, nun ist es so weit. Sechs Acts wollen am Samstag die Ratiopharm-Arena rocken.

Auch um die Münchner Rockband Eisbrecher war es pandemiebedingt still geworden. Das soll sich nun wieder ändern. Sie planen ein "Quasi-Livecomeback", wie sie es nennen. In der Neu-Ulmer Ratiopharm-Arena findet einmal mehr das Volle Kraft Voraus-Festival statt, es ist bereits die vierte Auflage der Veranstaltung. Gemeinsam mit befreundeten Musikerinnen und Musikern stehen Eisbrecher am Samstag, 17. September, auf der Bühne.

Das Festival findet auch anlässlich der Veröffentlichung des aktuellen, neunten Studioalbums „Liebe Macht Monster“ statt, welches im März 2021 erschienen ist und anschließend auf Platz 1 der Charts kletterte. „Liebe Macht Monster“ ist bislang das erfolgreichste Album der Band.

Das Volle Kraft Voraus-Festival konnte die vergangenen beiden Jahre coronabedingt nicht stattfinden, doch die eingeladenen Bands blieben Eisbrecher fast alle treu. Vom ursprünglichen Line-up fehlt nur die Band Null Positiv. Als Ersatz spielen Erdling ab 15 Uhr als erster Act. Es folgen um 15.55 Uhr Maerzfeld, um 17.05 Uhr Unzucht, um 18.30 Uhr Lord of the Lost, um 20 Uhr VNV Nation und um 21.30 Uhr schließlich Eisbrecher, die nicht nur mit dem neuesten Album an die Chartspitze geklettert sind. Auch die Platte "Sturmfahrt" stieg direkt auf Platz 1 ein. Goldauszeichnungen gab es für ihre Alben „Schock" und „Die Hölle Muss Warten“. (AZ)