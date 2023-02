Röstschmiede übernimmt: Nachfolger für Wochenmarkt-Caffè gefunden

Plus Kaffee-Liebhaber und Wochenmarkt-Gäste können sich freuen: Die beliebte Ape steht bald wieder auf dem Petrusplatz in Neu-Ulm. Die Röstschmiede übernimmt.

Dass das Caffè del Merceto mit seiner Piaggio Ape, dem legendären Dreirad aus Italien, nicht mehr auf den Neu-Ulmer Wochenmarkt kommt, bezeichneten nicht nur Stammgäste als "herben Verlust". Auch im Rathaus war man darüber "extrem traurig". Doch nur wenige Augenblicke, nachdem unsere Redaktion über das überraschende Aus online berichtet hatte, fand sich ein Interessent. Und der bekam nun auch den Zuschlag. Kaffeeliebhaber dürfen sich also schon bald wieder auf gemütliche Runden jeden Mittwoch und Samstag auf dem Petrusplatz freuen.