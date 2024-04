24-Jähriger verunglimpft Antonio Rüdiger: Strafbefehl wegen Volksverhetzung

Plus Ein Mann aus Roggenburg verbreitet rassistische Inhalte in einer WhatsApp-Gruppe, auf seinem Handy befinden sich jugendpornografische Bilder. Nun kam er vor Gericht.

Ein von Nationalspieler Antonia Rüdiger auf Instagram veröffentlichtes Foto zum Beginn des Ramadan hat erst kürzlich bundesweit für Furore gesorgt. Der Abwehrspieler von Real Madrid sowie der Deutsche Fußball-Bund gingen gegen den früheren Bild-Chefredakteur Julian Reichelt vor, der darauf eine islamistische Geste abgebildet sah. Vor dem Amtsgericht Neu-Ulm ging es am Dienstag ebenfalls um Abbildungen des Fußball-Profis: Ein 24-Jähriger aus Roggenburg hatte Rüdiger rassistisch verunglimpft.

Der Angeklagte war demnach Mitglied einer privaten WhatsApp-Chatgruppe mit bis zu 35 Teilnehmern und postete darin im Januar 2022 zweimal einen "Sticker" mit der fotografischen Abbildung von Antonio Rüdiger. Auf jener Abbildung wurde Rüdiger vom Schiedsrichter die Rote Karte gezeigt. Das Bild trug zudem die Aufschrift: „Einer weni**er" - geschrieben mit zwei "g".