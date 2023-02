Wie gelingt erfolgreiches Fasten? Experten aus dem Kreis Neu-Ulm geben Tipps

Fasten muss nicht nur Verzicht heißen, wie die evangelische Kirche mit ihrer Aktion "7 Wochen ohne" zeigt. Experten geben Tipps für erfolgreiches Fasten.

Der Aschermittwoch läutet jährlich den Beginn der Fastenzeit ein. Im klassischen Sinne verzichtet man bis Ostersonntag auf kleine Laster wie Süßigkeiten und Alkohol, oder auf Fleisch und andere tierische Produkte. Gründe dafür sind unter anderem Selbstreflektion, Besinnung, Einkehr oder Solidarität mit Benachteiligten. Gläubige Christen werden dazu angeregt, Gewohnheiten zu überdenken und sich zu beweisen, dass es auch mit weniger geht. Geistliche aus der Region geben Tipps für das Gelingen der Fastenzeit.

Persönliche Weiterentwicklung ist das Ziel der Aktion "7 Wochen ohne"

Seit mehr als 30 Jahren veranstaltet die evangelische Kirche die Aktion "7 Wochen ohne", die eine neue Herangehensweise an die Fastenzeit bieten will. So war etwa das Thema 2015 "Du bist schön – 7 Wochen ohne Runtermachen". Theologinnen und Theologen arbeiten mit Menschen aus verschiedenen Berufen zusammen, um ein Motto zu wählen, das nicht zu abstrakt ist, sondern greifbar. Für 2023 heißt es "Leuchten! – 7 Wochen ohne Verzagtheit". Die Aktion lädt auf der dazu ein, durch Fasten im Kopf Alltagsroutinen zu hinterfragen. Das Programm ist in wöchentliche Unterthemen gegliedert. Diese heißen unter anderem "Licht an", "meine Ängste", und "wir gehen gemeinsam". Jedem Motto ist eine Bibelstelle zugeordnet. Somit habe der Fastende einen Leitfaden, der bei der erfolgreichen Bewältigung der Fastenzeit unterstützen soll. Die Website vermittelt Zugang zu Fastengruppen, in denen sich Teilnehmerinnen und Teilnehmer gegenseitig Beistand leisten können.

Neu-Ulmer Pfarrer verzichtet dieses Jahr auf Alkohol

Es gebe momentan genug Gründe verzagt zu sein, meint Pfarrer Johannes Knöller von der Neu-Ulmer Petruskirche. Der Krieg in der Ukraine mache es einem nicht einfach, mutig zu sein. Gerade da komme das diesjährige Motto ganz gelegen, erklärt er. Denn Dankbarkeit zu zeigen sei nun besonders wichtig. "7 Wochen ohne" dient als Ergänzung zum traditionellen Fasten: Während die Aktion an Evangelische deutschlandweit gerichtet ist, ist das klassische Fasten durch den Verzicht auf Materielles eher auf persönlicher Ebene angesiedelt. Pfarrer Knöller verzichtet dieses Jahr auf Alkohol. Er gibt den Rat, sich beim Fasten nicht zu viel vorzunehmen und nicht zu verkrampft zu sein. Wenn man scheitere, gehe die Welt auch nicht unter, sagt er. Außerdem könne es helfen, sich einen Tag Pause zu erlauben. Er nennt das "evangelische Freiheit". Am Sonntag, 26. Februar, wird in der Petruskirche ein Kunstgottesdienst stattfinden, der ebenfalls am Motto Verzicht auf Verzagtheit orientiert ist.

Pater vom Kloster Roggenburg: Lesen in der Bibel bereichert

Pater Roman Löschinger vom Kloster Roggenburg sieht die Fastenzeit als Vorbereitung für Ostern. Die Menschen sollen sich selbst fragen, was sie weglassen können und wohin sie sich und ihr Leben wenden. Dabei gehe es um die Beziehung zu Gott, aber auch um zwischenmenschliche Beziehungen, erklärt der Pater. Um sich effektiv damit zu beschäftigen, empfiehlt er feste Zeitpunkte für Rituale auszumachen und sich dann mit positiven Denkanstößen auseinanderzusetzen. Für Paare und Familien gibt es dafür das Programm "7 Wochen gut gewürzt", das mit wöchentlichen Textimpulsen helfen soll, das gemeinsame Miteinander zu stärken. Löschinger ist auch der Meinung, dass das einfache Lesen in der Bibel bereits bereichere, dass es helfen könne, sich seiner Schuld bewusst zu werden, und zum Beichten bewege. Er betont aber auch, dass es nicht nur den einen richtigen Weg gebe – jeder muss seinen eigenen Pfad finden.

Info: Am 26. Februar 2023 findet der diesjährige Eröffnungsgottesdienst der Aktion "7 Wochen ohne" um 9.30 Uhr in Oldenburg statt. Das ZDF überträgt live.

Lesen Sie dazu auch