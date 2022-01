Rosemarie und Ernst Geiger aus Neu-Ulm feiern Diamantene Hochzeit

Rosemarie Geiger ist in Nördlingen aufgewachsen, Ernst Geiger ist ein waschechter Neu-Ulmer. Jetzt feierte das Paar seinen 60. Hochzeitstag.

Rosemarie und Ernst Geiger aus Neu-Ulm haben kürzlich ihren 60. Hochzeitstag gefeiert. Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger überbrachte dem Ehepaar die Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke.

Rosemarie Geiger ist in Nördlingen geboren und aufgewachsen, ihr Mann Ernst ist waschechter Neu-Ulmer. Da die Großeltern von beiden in Nördlingen lebten und sich gut kannten, haben sich Rosemarie und Ernst schon in jungen Jahren kennengelernt. Gefunkt hat es zwischen den beiden dann 1959 auf der Hochzeit von Ernst Geigers Schwester. Ein Jahr später folgte die Verlobung und im Januar 1962 gaben sich Rosemarie und Ernst das Ja-Wort. Das junge Ehepaar zog ins Neu-Ulmer Muthenhölzle in das Elternhaus von Ernst Geiger. Im November 1962 kam die gemeinsame Tochter zur Welt.

Ernst Geiger arbeitete viele Jahre lang in der Münsterbauhütte in Ulm

Rosemarie Geiger hat in jungen Jahren als Schneiderin bei Strenesse gearbeitet. Nach der Geburt ihrer Tochter kümmerte sie sich um das Kind und den Haushalt. Als die Tochter etwas größer war, war sie im Lebensmittelhandel tätig. Ernst Geiger arbeitete als Steinmetz, anfangs in Heilbronn und Freiburg und anschließend 43 Jahre an der Münsterbauhütte in Ulm. „Ich war in meinem Leben dreimal ganz oben auf der Münsterspitze“, erzählt er und ergänzt wenig später: „Das Ulmer Münster, das gehört zu meinem Leben.“

Eine große gemeinsame Leidenschaft der beiden war das Wandern. So zog es sie viele Jahre nach Südtirol, aber auch die Schwäbische Alb wurde erkundet. Gemeinsam haben sie zwölf Jahre lang bei der Seniorengruppe des Deutschen Alpenvereins Wanderungen geleitet. Ernst Geiger hat sich zudem viele Jahre ehrenamtlich im Klinikbesuchsdienst der evangelischen Petrusgemeinde engagiert.

Rosemarie und Ernst Geiger haben eine Tochter und zwei Enkelkinder. Ihre Diamantene Hochzeit haben sie gemeinsam mit der Familie gefeiert. (AZ)