Neu-Ulm

vor 2 Min.

Rost-Alarm: Wie lange hält die Neu-Ulmer "Grüne Brücke" noch?

Die Radbrücke über die Ringstraße in Neu-Ulm hat ein Rostproblem. Die Brücke überspannt nun auf insgesamt 96 Metern die Ringstraße und Teile der Grünflächen des Parks.

Plus Es dauert nicht mehr lange, dann haben die Geländer an der Radbrücke über die Ringstraße in Neu-Ulm Rostlöcher. Dabei wurde die Stahlkonstruktion erst 2008 erbaut.

Von Oliver Helmstädter Artikel anhören Shape

Selbst dem interessierten Laien fällt der Konstruktionsfehler an der Radbrücke über die Ringstraße sofort auf: Zwar glänzen große Teile des schicken Geländers in rostfreiem Edelstahl. Aber ausgerechnet am stets feuchtem Übergang vom Asphalt wurde rostendes Material gewählt. Der Stadt Neu-Ulm ist das Problem bekannt.

