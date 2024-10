Ruhestörung in Neu-Ulmer Innenstadt: Frau beschimpft Polizisten

Anwohner haben der Neu-Ulmer Polizei am späten Donnerstagabend eine Ruhestörung aus einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in der Innenstadt gemeldet. Auch die eingetroffene Streife stellte übermäßigen Lärm aus der Wohnung einer 42-Jährigen fest. Sie sei aufgefordert worden, sich ruhiger zu verhalten. Nachdem die Beamten die Wohnung verlassen hatten, soll die Frau erneut die Tür geöffnet und die Einsatzkräfte lautstark beleidigt haben. Danach habe sie die Tür wieder zugeschlagen, heißt es im Polizeibericht. Gegen die Frau wird nun ein Strafverfahren wegen Beleidigung eingeleitet. Zusätzlich wird die Ruhestörung wohl ein Bußgeld nach sich ziehen. (AZ)

