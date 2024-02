Ruth und Klaus Frisch aus Pfuhl feiern Eiserne Hochzeit

Kennengelernt haben sie sich bei einem Tanzabend im Erzgebirge. Jetzt sind Ruth und Klaus Frisch seit 65 Jahren verheiratet.

Ruth und Klaus Frisch aus Pfuhl haben ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Rosl Schäufele gratulierte dem Ehepaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte die Glückwünsche der Stadt sowie Blumen und Geschenke.

Die Jubilare stammen beide aus dem Erzgebirge. Bei einem Tanzabend in Marienberg haben sie sich kennengelernt. Es folgten weitere Treffen, bei denen sie sich besser kennen- und schließlich lieben lernten. Am 16. Februar 1959 gaben sich Ruth und Klaus Frisch in Göda in der Nähe von Bautzen das Ja-Wort. Klaus Frisch hat den Beruf des Lehrers und Heimerziehers gelernt. Später hat er als Offizier gearbeitet. Seine Frau Ruth hat die sieben gemeinsamen Kinder großgezogen und unter anderem in einem Kindergarten gearbeitet.

Vor 30 Jahren ist die Familie in den Neu-Ulmer Stadtteil Pfuhl gezogen

1994 ist die Familie nach Neu-Ulm, genauer gesagt nach Pfuhl, gezogen. Eine gemeinsame Leidenschaft der Eheleute war lange Zeit die Gartenarbeit. Im Pfuhler Wagnergarten hatte das Ehepaar einen Kleingarten. Klaus Frisch war zudem im Vorstand des Kleingartenvereins aktiv. In den Urlaub sind die Eheleute in früheren Jahren am liebsten an die Ostsee gefahren. Einen wichtigen Stellenwert im Leben von Ruth und Klaus Frisch hat die Familie: „Wir haben einen sehr guten Zusammenhalt innerhalb der Familie. Das ist uns sehr wichtig“, erzählt Ruth Frisch. Zur Familie gehören neben den sieben Kindern auch 16 Enkelkinder und mittlerweile 19 Urenkel. (AZ)