Sänger gesucht: Im Chor zum Musical "King" kann jeder mitmachen

Plus Im Musical "King" geht es um den Bürgerrechtler Martin Luther King. Die Sänger auf der Bühne werden von einem großen Chor unterstützt. Die Anmeldung dazu ist offen.

Hobbysängerinnen und Hobbysänger oder Chormitglieder aufgepasst! Wer schon immer einmal davon geträumt hat, auf einer professionellen Bühne zu stehen, hat jetzt die Gelegenheit für den Auftritt vor großem Publikum: Für das Musical "I have a Dream" über das Leben des Bürgerrechtlers und Nobelpreisträger Martin Luther King, das im April kommenden Jahres unter anderem in der Neu-Ulmer Ratiopharm Arena aufgeführt werden soll, werden jetzt schon Sängerinnen und Sänger gesucht - von jung bis alt, alle Geschlechter, jeder, der gern singt, kann mitmachen.