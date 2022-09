Sammelbilder: Die Feuerwehr Neu-Ulm hat jetzt ihr eigenes Stickeralbum

Lokal Tausche Löschmeister gegen Kommandant: Statt Aufkleber von Fußballstars wie Lewandowski & Co. können Feuerwehr-Fans jetzt Bilder ihrer lokalen Helden sammeln.

Für viele Fußball-Begeisterte gehören die Panini-Sammelbildchen zu jeder Weltmeisterschaft dazu. Doch während es bis zur umstrittenen WM in Katar noch gut zweieinhalb Monate sind, bricht in Neu-Ulm das Sammelfieber jetzt schon aus. Denn dort hat die Freiwillige Feuerwehr nun ihr eigenes Stickeralbum.