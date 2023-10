Neu-Ulm/San José

Kopf von Betrügerbande in Costa Rica gefasst: So lief der Spezialeinsatz ab

Plus Der Verdächtige gilt als "Kopf" einer Cyberbetrüger-Bande. Beamte der Neu-Ulmer Kripo verhelfen zur Festnahme in Costa Rica. "Urlaubsfeeling" kam beim Einsatz nicht auf.

Meterhohe weiße Mauern umgeben das Anwesen am Playa Hermosa. Die Einfahrt zur Millionen-Villa mit traumhaftem Blick auf den Südpazifik schmücken mehrere Palmen. Es ist das Zuhause von Rotem Y. in Costa Rica. Der 40 Jahre alte Israeli gilt als Kopf einer mutmaßlichen Betrügerbande, die auf hochprofessionelle Art und Weise mehrere Millionen Euro illegal erbeutet haben soll. Ermittler der Neu-Ulmer Kriminalpolizei kamen ihm auf die Schliche. Vier von ihnen waren dabei, als der Mann mit Glatze kürzlich im Zuge eines filmreifen Zugriffs in Mittelamerika festgenommen wurde. Einen derartigen Einsatz habe es in der Historie der Neu-Ulmer Abteilung noch nicht gegeben, sagt ihr Sprecher, der Erste Kriminalhauptkommissar Jürgen Salzmann.

Der konzertierten Aktion, die erst jetzt bekannt wurde, waren jahrelange Ermittlungen vorangegangen. Seit 2020 beschäftigt die Neu-Ulmer Kripo eine Vielzahl von Fällen des betrügerischen Cybertradings. Im Internet sollen Plattformen einen seriösen Anschein erwecken. Versprochen werden hohe Gewinne für Anlegerinnen und Anleger. Kriminelle aber schaffen es damit immer häufiger, Menschen um ihr Geld zu bringen. Laut Salzmann gibt es im Fall von Rotem Y. auch ein Opfer aus dem Raum Ulm, das durch jene Masche eine sechsstellige Summe verloren hat.

