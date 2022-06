Sattelzug will über Gänstorbrücke und scheitert

Der Fahrer beschädigt die Absperrung und macht sich einfach davon. Jetzt hat er Ärger mit der Polizei.

Es passierte in letzter Zeit selten, aber jetzt hat wieder mal ein Lastwagenfahrer versucht, über die für ihn gesperrte marode Gänstorbrücke zu rollen. Er scheiterte erwartungsgemäß.

Wie die Polizei mitteilte, wollte am Dienstag um 15 Uhr ein 47-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug über die Brückenstraße auf die Gänstorbrücke auffahren, obwohl die Zufahrt für Fahrzeuge mit einem Gewicht von mehr als 3,5 Tonnen untersagt ist. Hierbei touchierte er an der Engstelle mit seinem Führerhaus ein dort angebrachtes Verkehrszeichen und verursachte einen Schaden in Höhe von 250 Euro.

Im Anschluss wendete der 47-Jährige und fuhr weg, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurde der Unfall von einem anderen Verkehrsteilnehmer gemeldet. Eine Polizeistreife stellte den Sattelzug und hielt ihn an. Gegen den Fahrer läuft jetzt ein Strafverfahren wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort. (AZ)