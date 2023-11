Neu-Ulm

"Saufen für den guten Zweck": Pfuhler sammelt knapp eine Million Kronkorken

Plus Mehr als zwei Jahre dauerte es, die fünf Gitterboxen mit Flaschendeckeln zu füllen. Den Erlös wollen der Pfuhler Schlosser Siggi Schüssl und seine Freunde spenden.

Von Michael Kroha

Gezählt hat sie Siegfried Schüssl, den die meisten in Pfuhl "Siggi" nennen, nicht wirklich. Doch spätestens, als er die fünf bis zum Rand gefüllten Gitterboxen beim Neu-Ulmer Entsorgungsbetrieb Carl Götz hat wiegen lassen, kann er grob sagen, wie viele es waren. 1,58 Tonnen zeigte die Waage an, auf etwa 2,2 Gramm kommt ein einzelner Kronkorken. Er geht daher von ungefähr 800.000 Stück aus. "Saufa für an guada Zweg", nennt das der 56-Jährige. Doch das tat er bei Weitem nicht allein.

Entstanden sei die Idee im Mai 2021 im Kreis von Freunden, genauer gesagt in einer Whatsapp-Gruppe mit dem Namen "Harter Kern von Pfuhl" mit elf Mitgliedern. Damals habe es für eine Million Kronkorken noch einen Rollstuhl für bedürftige Menschen gegeben. Das wollte auch ein Bekannter von Schüssls Lebensgefährtin Claudia Maier erreichen. Also wurde eine Sammelaktion ins Leben gerufen. Zwar traf man sich in Corona-Zeiten hin und wieder auf ein Bierchen im Hof der hauseigenen und 1956 gegründeten Schlosserei. Um das Ziel aber erreichen zu können, wurde zusätzlich die Werbetrommel gerührt.

