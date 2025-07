Saugwürmer-Larven und Blaualgen: So ist die Lage an den Badeseen in Pfuhl und Ludwigsfeld

Saugwürmer-Larven in Pfuhl, Blaualgen in Ludwigsfeld: Es war kein guter Start in den Sommermonat Juli für Badesee-Liebhaber in Neu-Ulm. Für die beiden Seen hatte der Öffentliche Gesundheitsdienst (ÖGD) binnen einer Woche jeweils eine Warnmitteilung herausgegeben. Zwar hielt sich die tatsächliche Gefahr für die Menschen in Grenzen, auch wurde kein Badeverbot ausgesprochen. Wer aber regelmäßig die beiden Seen besucht, der stellt fest: Die Badestellen werden seither offensichtlich gemieden. Zumindest sind bei eigentlich bestem Badewetter wohl vergleichsweise weniger Gäste anwesend. Doch wie hat sich die Lage an den Seen zwischenzeitlich verändert? Darüber informiert nun der ÖGD in einer Pressemitteilung des Neu-Ulmer Landratsamtes.

Badesee Ludwigsfeld: Die Hinweisschilder auf Cyanobakterien, die im Volksmund besser bekannt sind als Blaualgen, können demnach wieder entfernt werden. Bei einer Vorortbegehung sei festgestellt worden, dass die noch vor einigen Wochen deutlich sichtbaren Veränderungen im Sinne von Schlierenbildungen auf der Wasseroberfläche zwischenzeitlich verschwunden sind. Des Weiteren konnten bei der jüngsten entnommenen Badewasserprobe am Dienstag, 22. Juli, zwar noch Blaualgen nachgewiesen werden, jedoch nur vereinzelt, das heißt in sehr geringer Konzentration. Unter diesen Bedingungen müssten die Badegäste keine besonderen Hinweise in Zusammenhang mit Blaualgen mehr beachten. Die aufgestellten Hinweisschilder soll durch die Stadt Neu-Ulm zeitnah entfernt werden.

Badesee Pfuhl: Es gibt weiterhin kein Badeverbot oder eine direkte Warnung für das Baden. Es bleibt aber ein Informationsschild vor Ort bestehen, das die Badegäste auf ein mögliches vereinzeltes Vorkommen von Zerkarien hinweist. Bei Zerkarien handelt es sich um Saugwürmer im Larvenstadium. Sie lassen sich weder durch das bloße Auge erkennen, noch liefern Laborhinweise verwertbare Informationen über ihr Vorkommen. Im Zweifelsfall muss daher davon ausgegangen werden, dass so lange Zerkarien im Badesee vorhanden sind, wie sich auch Wasservögel und Wasserschnecken (also deren Wirte und Zwischenwirte) dort aufhalten.

Das Hinweisschild am Pfuhler Badesee bleibt vorerst hängen. Foto: Alexander Kaya

Der ÖGD hatte auf die Saugwurm-Larven hingewiesen, nachdem binnen einer Woche sieben Meldungen von Badegästen eingegangen waren, die nach einem Aufenthalt im Pfuhler See eine Zerkarien-Dermatitis entwickelt haben. Die Larven können sich in die Haut des Menschen bohren und einen Juckreiz oder auch einen allergischen Hautausschlag verursachen. Seit etwa einem Monat seien aber keine neuen Fälle mit Hautausschlägen gemeldet worden. Weil aber nicht sicher ausgeschlossen werden kann, dass Badegäste noch potenziell in Kontakt mit Zerkarien kommen können, bleibt das Hinweisschild vor Ort. (AZ/krom)