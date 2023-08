Neu-Ulm

vor 34 Min.

„Schäbyschigg“ in Neu-Ulm: Botschafter der guten Laune mit viel Blech

Plus Bei "Kultur im Museumshof" spielt „Schäbyschigg“ facettenreiche Blasmusik. Das Publikum ist restlos begeistert von den Schweizern.

Von Florian Arnold

Leider hat die Blasmusik nicht wirklich den Ruf, innovativ zu sein. Mitunter hängt ihr auch das Vorurteil an, behäbig oder bieder zu sein. Dabei bringt kaum ein Bereich in der Instrumentalmusik so viele junge und experimentierlaunige Musiker und Musikgruppen hervor wie das Blech. Beweis: „Schäbyschigg“ aus der Schweiz, die mit ihrem Konzert im Museumshof in Neu-Ulm eine Menge neuer Fans fürs musikalische Blech gewannen. Die fünf unerschrockenen Herren hatten eine große und facettenreiche Auswahl von Melodien, die sie entweder zwischen Alpe und Tal selbst aufgeschnappt, von alten Schellack-Platten transkribiert oder auch selbst komponiert haben. Die Besetzung - Klarinette, große und kleine Trompeten, Tuba und Akkordeon – lässt alles zu, was die jungen Virtuosen wollen. Und sie wollen nicht klingen wie Großvaters Blaskapelle, sondern wie eine junge Combo, deren Musik um die Welt reist.

Innovative Blasmusik bei "Kultur im Museumshof" in Neu-Ulm

Verführerisch sanft, weich und sanglich kann Tobi Zwyer sein Euphonium Melodien umschmeicheln lassen – oder es brummen lassen wie die Gewitterwolke, die dem Open-Air-Konzert kurzzeitig überm Museumshof drohte. Kurzweilig und gutgelaunt führte er - je nachdem, was das folgende Lied verlangte - auf Deutsch, Englisch und Schwiitzerdütsch durch den Abend. Auch als Sänger trat Zwyer auf, in „O Wält!“ wird es sogar kurzzeitig mal gesellschaftskritisch beim einzigen Lied des Abends mit einem Text. „3 Sekunden vor 12 kam der Mensch / baute Maschinen und begann / sich schamlos zu bedienen (...)“, singt er. Ansonsten aber pendelt die Musik dieses letzten Abends der diesjährigen Reihe „Kultur im Museumshof“ zwischen Liedern und Volksweisen aus ihrer gebirgig-hügeligen Heimatlandschaft zwischen Säntis und Pilatus, wobei nichts so gespielt wird, wie es vielleicht einmal niedergeschrieben wurde.

