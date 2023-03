Schäden durch Sturm: Windböen schleudern Trampolin auf ein Auto

Der starke Wind hat in Neu-Ulm nur geringfügige Schäden verursacht.

Starke Windböen haben am Freitag dazu geführt, dass zwei Autos beschädigt wurden. In einem Fall spielte ein Weihnachtsbaum eine Rolle. Nach Angaben der Polizei hatte der Wind verschiedene Gegenstände aufgewirbelt, was nicht ganz folgenlos blieb. Am frühen Abend wurde gemeldet, dass ein Weihnachtsbaum auf dem Parkplatz eines Möbelhauses im Pfaffenweg gegen ein Auto geschleudert wurde. Dadurch wurde die hintere Stoßstange in Mitleidenschaft gezogen. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 200 Euro. Gegen 22 Uhr ging bei der Inspektion die Meldung ein, dass sich ein Trampolin im Bereich der Schubertstraße durch den Wind in Bewegung gesetzt hatte. Es bewegte sich über einen Zaun und wurde letztendlich durch ein geparktes Auto zum Stillstand gebracht. Das Trampolin wurde von der Fahrbahn genommen und auf einem Parkplatz festgebunden. Ob tatsächlich Sachschaden entstanden ist, muss die Polizei noch klären. Sollten weitere Pkw im Bereich der Schubertstraße beschädigt worden sein, bittet die Polizei um Hinweise unter der Telefonnummer 0731/8013-0. (AZ)