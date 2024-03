Neu-Ulm

14:20 Uhr

Schäden sind enorm: Gustav-Benz-Halle nach Brandstiftung bis Mai gesperrt

Noch bis Mai bleibt die Gustav-Benz-Halle am Neu-Ulmer Muthenhölzle nach der mutmaßlichen Brandstiftung gesperrt.

Plus Laut ersten Gutachten beläuft sich der Schaden nach dem Brand in der Halle am Muthenhölzle auf etwa 500.000 Euro. Umkleiden und Lüftung müssen komplett neu gebaut werden.

Von Michael Kroha

Ein 15-jähriger Schüler soll für das Feuer vor gut zwei Wochen in der Gustav-Benz-Halle am Neu-Ulmer Muthenhölzle verantwortlich sein. Laut Polizei hat er das grundsätzlich eingeräumt. Schwere Brandstiftung und, weil sich ein Handwerker beim Löschversuch eine Rauchgasvergiftung zuzog, Körperverletzung werden ihm vorgeworfen. Die Ermittler bezifferten den angerichteten Schaden bislang auf eine sechsstellige Höhe. Die Neu-Ulmer Stadtverwaltung beziffert den Schaden auf mindestens eine halbe Million Euro.

Wie eine Stadtsprecherin auf Nachfrage unserer Redaktion am Donnerstag mitteilt, ist die Turnhalle seit dem Brand am 26. Februar gesperrt. Zunächst seitens der Polizei. Doch nach wie vor dauere die Sperrung an, weil derzeit dort die Untersuchungen für die Versichungsgutachten erfolgen. Zudem bestehe akute Gefahr für die Gesundheit durch giftigen Rauch.

