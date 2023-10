Schaufenster einer Apotheke beim Einstein-Lauf beschädigt

Sprünge in einer zweieinhalb mal ein Meter großen Fensterscheibe geben der Polizei Rätsel auf.

Während des Einstein-Marathons am Sonntag wurde eine Streifenbesatzung der Polizeiinspektion Neu-Ulm auf eine beschädigte Schaufensterscheibe an einer Apotheke in der Neu-Ulmer Augsburger Straße aufmerksam gemacht.

Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Die etwa zweieinhalb mal ein Meter große Fensterscheibe war gesprungen. Inwieweit der Sachschaden mutwillig oder fahrlässig entstanden ist, ist bislang unbekannt. Anhand des Schadensbildes kann dies nicht festgestellt werden. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 1.000 Euro. Zeugen, die hierzu Angaben machen können, werden gebeten sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter Telefon 0731/8013-0 zu melden. (AZ)