Scheiben eingeschlagen und Geld aus Auto in Ludwigsgeld gestohlen

In Ludwigsfeld wurde an einem Auto die Seitenscheibe eingeschlagen.

An einem Auto wird die Seitenscheibe eingeschlagen. So kommt ein Täter an das Geld im Auto. Nun ermittelt die Polizei.

Aus einem Auto im Neu-Ulmer Stadtteil Ludwigsfeld ist am Mittwoch Geld gestohlen worden. Wie die Polizei mitteilt, schlug ein bislang unbekannter Täter gegen 7.25 Uhr die Seitenscheibe eines im Hasenweg geparkten Fahrzeuges ein und gelang so in das Wageninnere. Ein geringer Bargeldbetrag wurde entwendet. Der Täter entfernte sich anschließend unerkannt. Am Wagen entstand ein Schaden in Höhe von 300 Euro. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)

