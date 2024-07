Sechsstellige Summe erbeutet: Polizei-Spezialeinheit fasst Betrüger

Die Maschen gelten eigentlich als bekannt. Und dennoch schaffen Betrüger es Woche für Woche mit sogenannten „Schockanrufen“ Tausende Euro zu erbeuten. Die Ermittlungen zu den Tätern gestalten sich häufig aufwendig. Der Neu-Ulmer Kriminalpolizei ist es nun gelungen, drei mutmaßliche Betrüger festzunehmen. Unterstützt wurden sie dabei von einer Spezialeinheit. Die polnischen Staatsbürger wurden in flagranti im benachbarten Kreis Biberach gefasst und befinden sich inzwischen in Untersuchungshaft. Unter ihnen sind zwei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren.

Die Ermittlungen gegen die Tätergruppierungen, die als Geldabholer tätig gewesen sein sollen, laufen nach Angaben der Polizei bereits seit Mai dieses Jahres. Vor einigen Wochen wurden demnach eine 82-Jährige aus dem Alb-Donau-Kreis sowie eine 60-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm zu Opfern. In Summe sollen die Täter in beiden Fällen an Bargeld und Schmuck im niedrigen sechsstelligen Gesamtwert gekommen sein.

Schockanruf-Betrug: Die Täter sollen sich nach Polen abgesetzt haben

Die Ermittlungen hätten schnell zu einem 55-jährigen Tatverdächtigen und seinem unbekannten Mittäter geführt. Beide fungierten laut Polizei als „Logistiker und Abholer“. Sie nahmen demnach das Bargeld und den Schmuck von den unter Schock stehenden Geschädigten an sich. Anschließend sollen sie vermutlich ins benachbarte Ausland (Polen) geflüchtet sein.

Wie ein Polizeisprecher erklärt, sei man jedoch auch zu Erkenntnissen gelangt, wonach sich die beiden Verdächtigen regelmäßig im Bundesgebiet, sogar Neu-Ulmer Raum aufhielten. So wie am vergangenen Dienstag, begleitet von einer weiteren unbekannten Person.

Festnahme durch Spezialeinheit der Polizei im Raum Schemmerhofen

Auf frischer Tat habe die Polizei die drei Täter im Raum Schemmerhofen (Kreis Biberach) auf frischer Tat ertappt. Sie wollten demnach gerade Bargeld von einem 91-Jährigen an sich nehmen. Dem Senior sollen sie zuvor fälschlicherweise mitgeteilt haben, dass seine Tochter in einen Verkehrsunfall verwickelt war und er zur Abwendung einer Haftstrafe eine Kaution hinterlegen müsse. Diese Kaution wollte er auf offener Straße an den bisher unbekannten 14-Jährigen übergeben.

Der 55-jährige Tatverdächtige soll während der Abholung das Auto gesteuert haben. Ein 15-jähriger Begleiter befand sich ebenfalls im Fahrzeug. Im Anschluss an die begangene Tat wurden alle drei Personen festgenommen. Für sie wurde ein Haftbefehl beantragt und in Vollzug gesetzt. Sie müssen sich wegen bandenmäßigen Betrugs und Erpressung verantworten. (AZ/krom)