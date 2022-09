Schiedsrichterin geschlagen und beleidigt: "Dafür gibt es keine Entschuldigung"

Lokal Beim Jugend-Fußballspiel TSV Pfuhl gegen TSG Söflingen soll ein 16-Jähriger die Schiedsrichterin als "Fotze" beleidigt und sie geschlagen haben. So äußern sich die Beteiligten.

Das Bezirkspokalspiel der A-Junioren des TSV Pfuhl gegen die TSG Söflingen stand kurz vor dem Ende, als beim Stand von 2:4 einem Pfuhler Akteur offenbar die Sicherungen durchgebrannt sind. Wie die Polizei mitteilt, war ein 16-Jähriger mit einer Entscheidung der Schiedsrichterin nicht einverstanden. Er soll sie daraufhin erst als "Fotze" beleidigt haben. Als sie ihn dann mit einer Roten Karte vom Platz schicken wollte, habe er sie auch noch geschlagen. Es kam zu einem Tumult, die Polizei rückte an. Was sagt die betroffene Unparteiische? Wie reagiert der Verein?