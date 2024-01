Schlägerei in der Lasertagarena - weil einer schummelte

Ein Spieler hielt sich beim Lasertag in Neu-Ulm nicht an die Regeln und wurde dafür zur Rede gestellt. Wenig später flogen die Fäuste.

Etwas außer Kontrolle geraten ist am Samstagabend ein Siel in der Lasertagarena in Neu-Ulm: Gegen 21 Uhr wurde die Polizei zu einer Schlägerei in die Lessingstraße gerufen. Nach derzeitigem Ermittlungsstand kam es während eines Lasertag-Matches zu einer verbalen Auseinandersetzung und anschließend zur Schlägerei. Grund hierfür war, dass ein Spieler über seinem Brustgeschirr einen Pullover trug. Bei dem Spiel geht es unter anderem darum, Gegner mit einem Laserstrahl zu "markieren", also zu treffen. Eine spezielle Weste registriert das auftreffende Licht.

Durch diese Schummelei konnte der Mann von anderen Spielern nicht getroffen werden. Als er darauf angesprochen wurde, kam es zum Streitgespräch und anschließend wurden beide handgreiflich. In die Auseinandersetzung mischten sich noch zwei andere Spieler ein. Eine Angestellte verständigte daraufhin die Polizei. (AZ)