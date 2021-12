Schlägerei in Neu-Ulmer Hinterhof: Streit um Mietvertrag eskaliert

Zwei Männer schlagen sich gegenseitig mit den Fäusten. Die Lebensgefährtin eines Beteiligten kommt zwischen die Fronten.

Der Streit um einen Mietvertrag ist am Sonntag in Neu-Ulm eskaliert. Im Hinterhof eines Mehrfamilienhauses im Pfaffenweg kam es am Nachmittag zu einer Schlägerei. Nun ermittelt die Polizei wegen Körperverletzung gegen zwei der insgesamt drei Beteiligten.

Zwei Männer im Alter von 26 und 35 Jahren hätten nach Polizeiangaben mit den Fäusten geschlagen. Die Lebensgefährtin des 35-Jährigen geriet dabei zwischen die Fronten. Sie soll von dem 26-Jährigen gegen das Bein getreten und hierbei leicht verletzt worden sein.

Der 35-Jährige erlitt leichte Verletzungen an der Hand und im Gesicht. Sein 26 jahre alter Kontrahent klagte beim Eintreffen der Beamten über Bauchschmerzen und Übelkeit. Er wurde durch den Rettungsdienst zur Behandlung in die Klinik gebracht. (AZ)