Neu-Ulm

13:57 Uhr

Schlägerei in Neu-Ulmer Kneipe führt zu zwei Verletzten

In einer Neu-Ulmer Gaststätte kam es am Donnerstagabend zu einer Schlägerei.

Insgesamt neun Personen sind in den Streit in einer Kneipe in Neu-Ulm involviert. Die Polizei möchte die Vorgänge rekonstruieren.

Am Donnerstagabend haben sich mehrere Beteiligte in einer Kneipe in der Neu-Ulmer Bahnhofstraße geprügelt. Vorausgegangen waren den Tätlichkeiten verbale Auseinandersetzungen. Laut der Polizei sollen insgesamt neun Personen involviert gewesen sein. Zwei Beteiligte wurden bei der Schlägerei verletzt, sie mussten im nächstgelegenen Krankenhaus behandelt werden. Da der Tathergang und der Ablauf bislang nicht eindeutig sind, bittet die Polizei Zeugen unter Telefon 0731/80130 um Mithilfe. (AZ)

