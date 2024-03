Schlägerei mitten in Neu-Ulm beschäftigte die Polizei

Die Polizei sucht Zeugen für eine Prügelei unweit der Neu-Ulmer Glacis-Galerie. Ein Mann wurde bei Prügelei schwer verletzt.

Eine Schlägerei unter mehreren Personen beschäftigt die Polizei: Am Samstagabend kam es im Bereich des Julius-Rohm-Platzes zu einer gefährlichen Körperverletzung unter mehreren beteiligten Personen.

Wie sich im Rahmen der ersten Ermittlungen herausstellte, geriet eine Personengruppe aus drei Männern im Alter zwischen 29, 36 und 38 Jahren in einen Konflikt mit einer bislang unbekannten Personengruppe, die aus etwa fünf Personen bestand.

Die Stimmung beider Personengruppen heizte sich nach Polizeiangaben schnell auf und es kam infolgedessen zu einer handfesten körperlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde 38-Jährige durch einen bislang unbekannten Täter aus der Personengruppe heraus geschlagen und im Bereich des Kopfes getroffen.

Die Polizei Neu-Ulm sucht Zeugen

Dessen 29-jähriger Begleiter wurde dabei ebenfalls aus der Gruppe heraus geschlagen - auch auf den Kopf. Während der 29-Jährige leichte Verletzungen davontrug, wurde der 38-Jährige schwer verletzt und musste per Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Trotz sofort eingeleiteter Fahndung konnte die Tätergruppierung flüchten. Mögliche Zeugen werden auch in diesem Fall gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm (Telefon 0731 / 80130) zu melden. (AZ)