Neu-Ulm

vor 33 Min.

Schlagerstar Beatrice Egli bringt Stimmung in die Ratiopharm Arena

Beatrice Egli freut sich in Neu-Ulm sichtlich, wieder auf einer großen Bühne zu stehen.

Plus Zu den Schlagermelodien von Beatrice Egli lässt es ich ausgiebig feiern und tanzen. Die Fans in der Ratiopharm Arena bekommen an diesem Abend auch neue Songs zu hören.

Von Andreas Brücken

Es dürfte ein Tourneeauftakt ganz nach dem Geschmack von Beatrice Egli gewesen sein, als sie ihre Fangemeinde nach monatelanger Zwangspause in der Ratiopharm Arena begrüßen durfte. Neu-Ulm würde zu dem passen, wie es ist: „Alles wird wieder neu.“

