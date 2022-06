Schlauch an Spüle löst sich: Wasser verursacht mehr als 10.000 Euro Schaden

Als die Besitzerin der Wohnung in einem Neu-Ulmer Mehrfamilienhaus eintrifft, steht das Wasser schon einige Zentimeter hoch und läuft die Fassade hinunter.

Bei dem Einsatz wurde zunächst die Wasserversorgung des Wohnhauses abgestellt, dann öffnete die inzwischen eingetroffene Besitzerin ihre Wohnung im ersten Obergeschoss. Flur und Küche standen bereits einige Zentimeter unter Wasser. Die Ursache für den Wasserschaden war offenbar ein Schlauch an der Küchenspüle, der sich gelöst hatte. Es entstand ein Sachschaden, welcher auf mehr als 10.000 Euro geschätzt wird. (AZ)