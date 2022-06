Schließung droht: Soll die Stadt den Kindergarten Holzschwang übernehmen?

Lokal Weil die Chefin gekündigt hat, droht dem Kindergarten Holzschwang das Aus. Nun gibt es einen Lösungsvorschlag – und Ideen für grundsätzliche Probleme.

Wie geht es für die Familien im Neu-Ulmer Stadtteil Holzschwang weiter? Dem dortigen evangelischen Kindergarten droht das Aus, weil die Leiterin in den Ruhestand tritt und keine Nachfolgerin in Sicht ist. Die SPD-Fraktion im Stadtrat hat nun einen Vorschlag vorgelegt, um die Schließung zu verhindern. Doch womöglich gibt es eine andere Lösung.