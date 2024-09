Schluss mit Sonnenbaden: Die Kiesbank am Neu-Ulmer Donauufer kommt weg

Seit einigen Wochen gibt es einen Kiesstrand in Neu-Ulm, der ganz ohne menschliches Zutun unterhalb der Sitzstufen beim Edwin-Scharff-Haus entstanden ist. Viele Menschen nutzen die Fläche gerne, um sich dort zu sonnen oder in die Donau zu hüpfen. Doch jetzt kommt die Kiesbank weg. Denn die Stadtwerke Ulm/Neu-Ulm (SWU) baggern demnächst wieder die Donau aus, wie das städtische Tochterunternehmen am Donnerstag mitteilte. Wie viel Zeit bleibt den Sonnenanbetern noch?

Michael Ruddigkeit