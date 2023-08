Neu-Ulm

Schmorbrand in Neu-Ulmer Wohnung: Bewohnerin wird leicht verletzt

Die Feuerwehr war in der Nacht zum Mittwoch in Neu-Ulm im Einsatz. In einer Wohnung in der Reuttier Straße kam es nach Polizeiangaben zu einem Schmorbrand. Eine 37-jährige Bewohnerin wurde leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, beobachtete ein Zeuge gegen kurz nach Mitternacht eine starke Rauchentwicklung aus dem Mehrfamilienhaus. Er alarmierte umgehend den Notruf. Die kurz darauf eintreffenden Kräfte der Feuerwehr, des Roten Kreuzes und der Polizei aus Neu-Ulm führten die Rauchentwicklung auf eine Wohnungen zurück. Dort hatte laut Polizei ein Kühlschrank aufgrund eines technischen Defekts geschmort. Es entwickelte sich eine starke Hitze und eine Rauchbelastung. Ein offener Brand war bereits vor Eintreffen der Einsatzkräfte gelöscht worden, heißt es. Die Bewohner des Mehrfamilienhauses wurden kurzzeitig evakuiert und das Gebäude im Anschluss durch die Feuerwehrkräfte gelüftet. Im Anschluss konnten die Bewohner der nicht betroffenen Wohnungen wieder zurück ins Gebäude. Die 37-jährige Eigentümerin der betroffenen Wohnung wurde durch die Rauchentwicklung leicht verletzt. Der entstandene Sachschaden in der Wohnung wird auf etwa 50.000 Euro geschätzt. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit 23 und das Rote Kreuz mit sechs Einsatzkräften am Einsatzort. (AZ)

