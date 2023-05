Schockanruf: Frau in Neu-Ulm versucht 50.000 Euro abzuheben

Ein infamer Betrug durch falsche Polizeibeamte wäre um ein Haar in Neu-Ulm erfolgreich gewesen.

Der Schockanruf durch falsche Polizeibeamte kam am vergangenen Dienstag. In Neu-Ulm wurde eine 70-Jährige aus Neu-Ulm telefonisch mit unterdrückter Nummer kontaktiert. Das passiert ständig, doch dieser eine Fall endete beinah verhängnisvoll.

Das bekannte Schema: Eine unbekannte, diesmal weibliche Person, gab sich als Polizistin aus. Diese gab an, dass die Tante der 70-Jährigen einen Mann bei einem Unfall tödlich verletzt habe. Da sich die Tante angeblich in Polizeigewahrsam befinden solle, wurden durch die unbekannte Anruferin 50.000 Euro als Kaution gefordert.

70-Jährige in Neu-Ulm nach Anruf unter Schock

Die 70-Jährige stand laut Polizeibericht so unter Schock, dass sie versuchte, das Geld bei mehreren Banken abzuheben. Nachdem sie letztlich an den Schalter einer Bank gegangen war, bemerkte die aufmerksame Mitarbeiterin den Betrugsversuch sofort. Eine anschließende Abklärung ergab, dass es der Tante gut geht und es sich um einen Schockanruf handelte.

Im Laufe des vergangenen Tage kam es zu weiteren Betrugsversuchen via Telefon. Die unbekannten Täter riefen in mehreren Fällen die Geschädigten an und gaben sich in einigen Fällen als Polizeibeamte aus. Teilweise wurden die Geschädigten auch von angeblichen Familienangehörigen kontaktiert. Zu einem Erfolgsfall für die Betrüger kam es glücklicherweise nicht. Die Polizei weist an dieser Stelle nochmals darauf hin, dass seitens der Behörde unter keinen Umständen Geldforderungen oder Kautionszahlungen gefordert werden und es sich in diesen Fällen immer um Betrugsversuche handelt. (AZ)

