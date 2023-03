Schockanruf in Gerlenhofen: So ging eine Betrügerin der Polizei ins Netz

Plus Wie perfide kriminelle Banden vorgehen, um Geld zu erbeuten, zeigt ein aktueller Fall aus Neu-Ulm. Die Polizei sieht aber auch positive Trends.

Professionelle Trickbetrüger denken sich immer neue Wege aus, um ihre Opfer hereinzulegen. Die Zahl der Fälle von Callcenterbetrug, Enkeltricks und Schocknachrichten ist voriges Jahr im Bereich der Polizeiinspektion Neu-Ulm deutlich angestiegen. Das zeigt die Kriminalstatistik für 2022, die jetzt vorgestellt wurde. Einen aktuellen Fall aus Gerlenhofen konnte die Polizei über Umwege aufklären – dank eines Tipps der Kollegen aus Luxemburg.

Die Zahl der Betrugsversuche am Telefon nimmt in Neu-Ulm deutlich zu

Ende Januar dieses Jahres habe ein Mann aus dem Neu-Ulmer Stadtteil einen sogenannten Schockanruf erhalten, erläuterte Thomas Merk, der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion. Dem Senior wurde am Telefon weisgemacht, dass seine Tochter einen Unfall gehabt habe und er dringend Geld übergeben müsse. Er ging zur Bank und wollte 20.000 Euro abheben. Ein Mitarbeiter wurde misstrauisch und verständigte die Polizei.

Die rückte mit mehreren Streifen an, doch die Anruferin wurde offenbar misstrauisch. "Letztlich ist es nicht zur Geldübergabe gekommen, und wir mussten wieder abziehen", so Merk. Doch der Fall nahm eine überraschende Wendung. Vor Kurzem bekam die Polizei einen Anruf von Kollegen aus Luxemburg. An der deutsch-schweizerischen Grenze sei eine mutmaßliche Täterin festgenommen worden, die offenbar Mitglied einer Betrügerbande sei, auf deren Konto eine ganze Reihe von Delikten geht.

Ein Treffer in der Liste der mutmaßlichen Taten war die versuchte Geldübergabe in Gerlenhofen. Das Perfide an diesem Fall war, dass die Tochter des Opfers tatsächlich schon einmal einen Unfall gehabt hatte, weshalb der Senior das Geschilderte sofort geglaubt habe, sagte Thomas Merk. Die geschulten Täterinnen und Täter gingen äußerst geschickt vor. "Und sie lernen aus zurückliegenden Fällen."

Die Polizei registriert auch Fälle von Schocknachrichten per WhatsApp

Im Vergleich zu 2021 gab es voriges Jahr bei diesen Delikten einen deutlichen Anstieg von 130 auf 268 Fälle. Erstmals registrierte die Neu-Ulmer Polizei auch 48 Fälle von Schocknachrichten per Messenger, also beispielsweise per WhatsApp. "Die Täter sitzen meist im Ausland und lassen sich immer wieder etwas Neues einfallen", erläuterte Merk. "Die lassen nicht locker." Umso wichtiger sei es, wachsam zu sein, wie in diesem Fall der Beschäftigte der Bank.

Eine Zunahme verzeichnete die Polizei auch bei Wohnungseinbrüchen und Ladendiebstählen. Dies führt Neu-Ulms Polizeichef Michael Keck aber vor allem auf das Ende der Corona-Pandemie zurück. 2021 war etwa die Zahl der Einbrüche auf elf gesunken, 2022 stieg sie auf 31. Das ist aber immer noch deutlich weniger als im Vor-Corona-Jahr 2019, als es 47 Fälle gab. Anfang vorigen Jahres gelang es der Polizei zudem, eine Serie von zehn Einbrüchen in Elchingen aufzuklären. Ein Tatverdächtiger wurde festgenommen.

Die Zahl der Straftaten in Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen steigt an

Insgesamt registrierte die Polizei in Neu-Ulm, Elchingen und Nersingen voriges Jahr 4066 Straftaten. Das ist ein Anstieg um 195 Fälle oder fünf Prozent. Zum Vergleich: Bayernweit stiegen die Zahlen um 10,4 Prozent, im Gesamtbereich des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West um 9,2 Prozent und im Bereich des Präsidiums Ulm um 18,6 Prozent. "Ich bin etwas erschrocken über die Zahlen in Ulm", räumte Michael Keck ein.

Die Zahl der Gewaltdelikte (Mord, Totschlag, Vergewaltigung, Raub, gefährliche Körperverletzung) stieg minimal von 161 auf 164 an. Bei der Straßenkriminalität, die für das Sicherheitsgefühl der Bürgerinnen und Bürger eine besonders wichtige Rolle spielt, gab es ein Plus von 551 auf 616 Fälle, das entspricht einem Anstieg um knapp zwölf Prozent. Dieser ist vor allem auf Sachbeschädigungen im öffentlichen Raum zurückzuführen. Hier gab es 90 Fälle mehr.

Von den 2277 Tatverdächtigen waren vergangenes Jahr 4,8 Prozent unter 14 Jahre und 9,6 Prozent zwischen 14 und 18 Jahre alt. Aus Sicht von Michael Keck gab es hier keine gravierenden Veränderungen, anders als etwa im bundesweiten Trend.

Die Zahl der Fälle, in denen ein Messer im Spiel war, stieg von sieben auf acht. Insofern ist die Entwicklung auch hier anders als in Ulm, wo die Staatsanwaltschaft kürzlich konstatierte, dass es eine Zunahme solcher Straftaten gebe.

Das Nabada war für die Neu-Ulmer Polizei ein "toller Einsatz"

Erfreulich war aus Sicht von Thomas Merk das Verhalten der Feiernden nach der Pandemie. Befürchtungen, dass die Leute nach Corona über die Stränge schlagen würden, hätten sich nicht bewahrheitet. "Wir waren positiv überrascht und sehr zufrieden", sagte der stellvertretende Inspektionsleiter. Einen bleibenden Eindruck machte auf Merk die gute Stimmung beim Nabada im vergangenen Jahr: "Das hat uns viel Spaß gemacht und war ein toller Einsatz."