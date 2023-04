Neu-Ulm

17:11 Uhr

Schon 500 Möwen verendet: Vogelgrippe ist "Katastrophe" für den Plessenteich

Knapp 500 tote Möwen wurden am Plessenteich bei Gerlenhofen schon eingesammelt. Bei ihnen wurde die Vogelgrippe nachgewiesen.

Plus Am Plessenteich in Gerlenhofen grassiert die Geflügelpest. Bei 500 toten Möwen wurde Vogelgrippe nachgewiesen. Doch es gibt Momente der Hoffnung für den Vogelschützer Wolfgang Gaus.

Von Michael Kroha

Wolfgang Gaus ist am Boden zerstört. Der Geschäftsführer des GAU, dem Gerlenhofener Arbeitskreis Umweltschutz, "könnte auf der Stelle heulen". Seit gut 30 Jahren engagiere er sich nun für das Projekt, den Naturschutz in der Region. Doch jetzt sucht die Geflügelpest den Plessenteich heim. "Das ist der absolute Tiefschlag", sagt er. Knapp 500 tote Möwen wurden bereits aufgefunden. "Das ist nur der Anfang", meint der Biologe. Die Prognosen für den renaturierten Baggersee seien "katastrophal". Doch es gibt auch noch Momente der Hoffnung.

Wer auf dem Beobachtungsturm steht und von Vögeln nicht viel Ahnung hat, sieht den Ernst der Lage nicht. Hunderte, wenn nicht sogar Tausende Möwen tummeln sich nach wie vor auch am Donnerstagmittag auf einer Insel in der Mitte des Plessenteichs. Beim Blick durchs Fernglas aber macht Gaus sofort Tiere aus, denen es nicht gut gehen kann. "Aufgeplustert" seien die und würden sich gar nicht mehr wirklich rühren. Selbst dann nicht, wenn ein gefährlicher Habicht sich nähert. Auch der Lärm sei nicht mehr so wie noch vor ein paar Tagen.

