Schon wieder: Werkstatt samt eingelagerter Winterreifen verschwunden

Weil eine Neu-Ulmer Autowerkstatt ihre Winterreifen unterschlagen haben soll, hat eine Frau den Inhaber angezeigt. Es ist nicht der erste Vorfall dieser Art.

Schon wieder so ein Fall: Eine 59-Jährige wurde am Donnerstag bei der Neu-Ulmer Polizei vorstellig und brachte eine Unterschlagung ihrer Winterreifen zur Anzeige. Demnach habe die Frau die Reifen im vergangenen Frühjahr in einer Werkstatt in Neu-Ulm eingelagert. Als sie die Reifen nun zum bevorstehenden Winter wieder montieren lassen wollte, musste sie feststellen, dass die Werkstatt nicht mehr betrieben wird.

Auch der ehemalige Werkstattinhaber soll nicht mehr zu greifen sein. Daher habe sie ihre Reifen bislang nicht wieder bekommen, heißt es. Gegen den Werkstattinhaber wurde ein Strafverfahren wegen Unterschlagung eingeleitet.

Winterreifen samt Werkstatt verschwunden: Schon wieder ein Vorfall in Neu-Ulm?

Bereits Mitte Oktober hatte die Polizei einen ähnlichen Vorfall vermeldet. Ziemlich fassungslos sei damals eine ebenfalls 59-Jährige bei der Polizeidienststelle in Neu-Ulm aufgetaucht und erstatte eine Anzeige. Auch die Frau wollte ihre eingelagerten Winterreifen, die sie bei einer Werkstatt im Stadtgebiet nach dem Wechsel einlagerte, montieren lassen. Als sie die Werkstatt aufsuchte, musste sie aber feststellen, dass diese ausgeräumt und nicht mehr existent ist. Der Winterradsatz der Frau hatte einen Wert von circa 500 Euro. Die Polizeiinspektion nahm hierzu die Ermittlungen auf.

Wie die Polizei an diesem Freitag mitteilt, seien gleichgelagerte Vorfälle bereits mehrfach bei der Neu-Ulmer Polizei gemeldet worden. Von wie vielen Fällen insgesamt die Rede ist und inwiefern es einen Zusammenhang der jeweiligen Ereignisse gibt, blieb zunächst unklar. Eine Anfrage unserer Redaktion steht aus. (AZ/krom)

Anmerkung der Redaktion: Wir aktualisieren den Artikel, sobald wir neue Informationen haben.