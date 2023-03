Neu-Ulm

vor 21 Min.

Schüler am Lessing-Gymnasium von Männern angesprochen: Das sagt die Polizei

Auf dem Weg von der Sporthalle zurück zur Schule sind Fünftklässler am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm angesprochen worden.

Plus Nach einem „bedrohlichen“ Vorfall am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm hat die Schulleitung Eltern und andere Schulen informiert. Jetzt äußert sich die Polizei dazu.

Von Michael Kroha

Schüler einer fünften Klasse am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm sind am Montag von bislang unbekannten jungen Männern angesprochen worden. Weil die Lage als „bedrohlich“ eingestuft wurde, hat die Schulleitung daraufhin die Polizei, Eltern sowie andere Schulen im Stadtgebiet über den Vorfall informiert. Die Ermittler geben nach ersten Überprüfungen am Dienstagnachmittag „vorsichtig Entwarnung“.

Nach bisherigen Erkenntnissen waren vier Fünftklässler gegen 11.05 Uhr nach dem Sportunterricht von der Turnhalle neben Hallenbad auf dem Weg zurück in Richtung Schulgebäude. Auf dem öffentlichen Parkplatz sollen sie dann von zwei jüngeren Erwachsenen angesprochen worden sein. Sie sollen versucht haben, die Jugendlichen zu sich zu locken. Aus welchem Grund, das ist derzeit noch weitestgehend unklar, wie der stellvertretende Leiter der Polizeiinspektion Neu-Ulm Thomas Merk erklärt.

