Neu-Ulm

vor 20 Min.

Schüler am Lessing-Gymnasium von Männern angesprochen: Schulleitung warnt

Auf dem Weg von der Sporthalle zurück zur Schule sind Fünftklässler am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm angesprochen worden.

Plus Nach einem „bedrohlichen“ Vorfall am Montag am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm hat die Schulleitung Eltern und andere Schulen informiert. Die Polizei weiß Bescheid.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Schüler einer fünften Klasse am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm sind am Montag von bislang unbekannten jungen Männern angesprochen worden. Weil die Lage als „bedrohlich“ eingestuft wurde, hat die Schulleitung daraufhin die Eltern sowie andere Schulen im Stadtgebiet über den Vorfall informiert. Der Polizei ist der Fall ebenfalls bereits bekannt.

Wie Schulleiter Martin Bader auf Nachfrage unserer Redaktion berichtet, hat sich der Vorfall am Montagvormittag gegen 11 Uhr zugetragen. Schüler seien vom Sportunterricht in der Halle am Hallenbad zurück ins Schulgebäude gelaufen, als sie von unbekannten Männern angesprochen wurden. Wohl hätten die die vier Jugendliche zu sich locken wollen. Ältere Schüler, die dort ebenfalls unterwegs waren, konnten das jedoch unterbinden und forderten die jüngeren dazu auf, wieder in die Schule zu gehen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen