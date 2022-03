Neu-Ulm

vor 35 Min.

Schüler des Lessing-Gymnasiums renovieren Unterkunft für Ukraine-Geflüchtete

Plus Schülerinnen und Schüler wollten die seit Jahren leer stehende Wohnung so nicht für Ukraine-Geflüchtete bereitstellen. Daher griffen sie kurzerhand zur Farbwalze.

Von Michael Kroha

Seit gut vier Jahren schon steht eine der beiden Hausmeister-Wohnungen am Lessing-Gymnasium in Neu-Ulm leer, doch jetzt könnte sie bald ganz schnell gebraucht werden. Ukraine-Geflüchtete sollen dort unterkommen. Weil das Neu-Ulmer Landratsamt die Räumlichkeiten habe nicht gänzlich herrichten wollen, sprangen kurzerhand Schülerinnen und Schüler ein. "Als wir die Wohnung entdeckt und sie aufgesperrt haben, wollten wir da so niemanden reinlassen", erzählen sie. Statt Stift und Lineal hieß es am Freitagvormittag also Walze und Farbeimer.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

