Neu-Ulm

06:00 Uhr

Schüler-Workshops in der Putte: Neu-Ulmer Orte neu entdeckt

Plus Bei "Micro.Cope" erfahren Schülerinnen und Schüler, wie Künstler eine Stadt entdecken. Ihre kreativen Ergebnisse werden ab Samstag in einer Ausstellung gezeigt.

Von Franziska Wolfinger

Mit bunter Kreidefarbe ziehen die Schüler einen Kreis um sich, etwa sechs Meter im Durchmesser. Für etwa eine Stunde soll dieser kleine Kreis mitten in der Stadt ihr Ort sein, den sie in allen seinen Facetten erfahren und erleben wollen. Hintergrund der Aktion ist ein Workshop, den der Neu-Ulmer Projektraum Putte gerade für Schülerinnen und Schüler anbietet.

Was braucht dieser Ort?

Die Achtklässler vom Kepler Gymnasium Ulm lernen im Workshop "Micro.Cope", sich eine neue Perspektive, einen neuen Standpunkt anzueignen, aber auch, welche Ausdrucksformen es in der Kunst abseits von den aus dem Kunstunterricht bekannten Gemälden und Skulpturen noch gibt. Denn am Ende überlegen sie sich unter anderem, welche Intervention, also welches künstlerische Eingreifen, ihr Ort fordert. Andere Schülergruppen erstellen auch kleine Aktionen, wie Aufnahmen nachgestellter Gespräche über "ihren Ort". Dafür hatten sie zuvor an ihren ausgewählten Plätzen intensiv recherchiert, sie haben Fotos, Zeichnungen und Tonaufnahmen erstellt, Passanten interviewt und Gegenstände gesammelt.

