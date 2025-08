Schüsse bei bewaffnetem Raubüberfall in Offenhausen: Polizei fasst drei von vier Tätern

Nach einem bewaffneten Raubüberfall vor etwas mehr als vier Wochen im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen hat die Polizei jetzt drei der vier mutmaßlichen Täter im Alter von 20 bis 22 Jahren festnehmen können. Bei Durchsuchungen am Dienstagmorgen in Ulm und Neu-Ulm waren Spezialkräfte beteiligt. Sichergestellt wurden neben mehreren Datenträgern unter anderem Softair-Pistolen sowie Oberbekleidung.

Der Raubüberfall ereignete sich am 30. Juni in der Martin-Luther-Straße. Die Polizei kann den zunächst unklaren Ablauf inzwischen „größtenteils“ rekonstruieren. An jenem Montagabend saßen demnach zwei 19-Jährige gegen 20 Uhr im Bereich der dortigen Wendeplatte in einem abgestellten Pkw, als ein weiteres Auto mit vier Personen heranfuhr. Laut Polizei die vier Täter.

Raubüberfall in Offenhausen: Mindestens ein Täter gab laut Polizei einen Schuss ab

Sie seien aus dem Fahrzeug ausgestiegen und sollen die beiden 19-Jährigen mit Schusswaffen bedroht haben. Sie hätten einen der beiden 19-Jährigen aufgefordert, seine Bauchtasche auszuhändigen. Jener 19-Jährige soll daraufhin ebenfalls eine Pistole gezogen haben. Mindestens einer der vier Täter soll daraufhin einen Schuss abgegeben haben. Letztlich sei dem 19-Jährigen die Bauchtasche entrissen worden.

Der zweite 19-Jährige soll durch einen der vier Täter aus dem Fahrzeug gezogen und mehrfach geschlagen worden sein. Es sei versucht worden, auch seine Bauchtasche zu entreißen, was jedoch nicht gelang. Er wurde dabei leicht verletzt und flüchtete zu Fuß. Die vier Täter seien daraufhin in ihren Pkw gestiegen und flüchteten mit der einen Bauchtasche, bevor die Polizei eintraf.

Bei den Schusswaffen handelte es sich laut Polizei um Schreckschusswaffen

Bei den benutzten Schusswaffen handelte es sich nach dem derzeitigen Kenntnisstand der Ermittler um Schreckschusswaffen, bei der abgefeuerten Munition um Knallkartuschen. Die Kriminalpolizei Neu-Ulm hat unter Sachleitung der Staatsanwaltschaft Memmingen die weiteren Ermittlungen übernommen. Im Zuge dessen wurden drei Tatverdächtige ermittelt. Bei ihnen sowie beim 19-Jährigen, der ebenfalls eine Schusswaffe mit sich führte, kam es am frühen Dienstagmorgen zu Durchsuchungen. Daran beteiligt waren Polizeikräfte umliegender Dienststellen sowie baden-württembergische und bayerische Spezialeinheiten.

Alle Verdächtigen konnten angetroffen werden. Die drei Personen im Alter von 20 bis 22 Jahren, denen schwerer Raub vorgeworfen wird, wurden vorläufig festgenommen. Gegen sie wurden noch am selben Tag Untersuchungshaftbefehle erlassen und in Vollzug gesetzt. Sie wurden in umliegende Justizvollzugsanstalten eingeliefert. Die Ermittlungen, insbesondere zu den Hintergründen der Tat sowie zum vierten unbekannten Täter, dauern an. (AZ)