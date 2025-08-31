Schüsse erschrecken Anwohner in Neu-Ulm

Schussgeräusche haben Neu-Ulmer Bürgerinnen und Bürger in der Nacht zum Sonntag verunsichert. Sie riefen die Polizei. Da sich eine Streifenbesatzung zufällig in unmittelbarer Nähe zum Einsatzort in der Bahnhofstraße befand und die Schüsse ebenfalls wahrnehmen konnte, gelang es der Polizei, den Schützen schnell ausfindig zu machen.

Bei der anschließenden Sachverhaltsaufnahme gab der 20-Jährige an, dass unmittelbar vor seinem Schuss ein Feuerwerkskörper auf der Straße gezündet worden sei. Davon habe er sich offenbar provoziert gefühlt und schoss mit seiner Schreckschusswaffe mehrmals aus dem Fenster seiner Wohnung. Zwar wurden zwei Feuerwerksraketen auf der Straße gefunden, wer diese gezündet hatte, konnte jedoch nicht ermittelt werden.

Den Mann erwartet nun eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen eines Verstoßes nach dem Waffengesetz. Seine Schreckschusswaffe wurde durch die Beamten sichergestellt. (AZ)