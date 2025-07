Schüsse lösen größeren Polizeieinsatz in Offenhausen aus: Täter auf der Flucht

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen ist es am Montagabend zu einem größeren Polizeieinsatz gekommen. Auslöser sollen Schüsse gewesen sein, die wohl im Zusammenhang einer Auseinandersetzung zweier Gruppen gefallen sind. Vier Verdächtige konnten mit einem Auto flüchten. Zu den Hintergründen können die Ermittler momentan noch nichts sagen.

Der Vorfall ereignete sich gegen kurz vor 20.30 Uhr in der Martin-Luther-Straße, wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilt. In dem Bereich gibt es an der Abzweigung zur Schillerstraße einen sogenannten Stadtteilplatz. Zunächst sollen sich zwei 19-Jährige, zwei 21-Jährige und eine 19-Jährige dort getroffen haben. Drei dieser Personen hätten sich in einem Auto befunden.

Auto mit vier Insassen fährt vor, dann fällt wohl mindestens ein Schuss

Ein weiteres Auto sei zu der Örtlichkeit gekommen, in dem nach bisherigem Kenntnisstand vier Personen saßen. Die vier Personen seien ausgestiegen und hätten von den anderen drei Personen im Auto gefordert, dass sie ebenfalls aussteigen. Um dieser Forderung Nachdruck zu verleihen, sollen die vier mutmaßlichen Täter eine Schusswaffe vorgezeigt haben. Einer von ihnen habe daraufhin die Tasche eines 19-Jährigen entwenden wollen. „Das hat aber nicht funktioniert“, berichtet der Polizeisprecher. Daraufhin seien mutmaßlich auch Schüsse gefallen.

Anwohner seien auf die Knallgeräusche und so auch auf die Auseinandersetzung aufmerksam geworfen und riefen die Polizei. Die rückte mit zahlreichen Streifen an. Die vier Tatverdächtigen in ihren Autos konnten allerdings flüchten und gelten weiterhin als flüchtig.

Neu-Ulmer Kriminalpolizei ermittelt nach dem Vorfall in Offenhausen

Die Neu-Ulmer Kriminalpolizei hat nun die Ermittlungen aufgenommen. Die Hintergründe der Auseinandersetzung seien noch unklar. Inwiefern sich die andere fünfköpfige Personengruppe bei den Nachforschungen der Ermittler kooperativ zeigt, konnte der Polizeisprecher nicht sagen. Eine Beschreibung der vier Personen im Auto liegt wohl nicht vor.

Bei der eingesetzten Waffe soll es sich um eine Schreckschusswaffe gehandelt haben. Gefunden werden konnte die zwar nicht. Jedoch sei eine Patrone sichergestellt worden, die auf eine Schreckschusswaffe schließen lässt. Geraubt wurde nach aktuellem Kenntnisstand nichts.

Die Ermittler hoffen nun auf Hinweise von Zeugen, die unter anderem etwas zu den vier Verdächtigen oder den Hintergründen des Geschehens mitteilen können. Sie sollen sich mit der Neu-Ulmer Kripo unter der Telefonnummer 0731/8013-0 in Verbindung setzen. (krom)