Schulbus muss Vollbremsung einlegen: Mehrere Verletzte bei Unfall

Kurz vor der Europastraße stockt der Verkehr, der Busfahrer lässt eine Lücke. In die zwängt sich ein Autofahrer. Bei der Vollbremsung werden Schüler herumgeschleudert.

Bei einem Unfall am Dienstagmittag in Neu-Ulm sind mehrere Personen verletzt worden. Ein Schulbus musste stark abbremsen. Dabei wurde mehrere Schüler nach vorne geschleudert. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Wie die Polizei am Freitag mitteilt, war der Schulbus in der Memminger Straße in nördliche Richtung unterwegs. An der Kreuzung Memminger-/Europastraße wollte der Fahrer nach rechts in östliche Richtung abbiegen. Aufgrund des hohen Verkehrsaufkommens stockte hier der Verkehr. Der Busfahrer ließ daher vor seinem Fahrzeug eine Lücke.

In diese Lücke aber soll sich daraufhin ein Auto gezwängt haben, schreibt die Polizei in ihrem Bericht. Um einen Zusammenstoß zu vermeiden, habe der Busfahrer bei langsamer Fahrt stark abbremsen müssen. Aufgrund der Notbremsung wurden mehrere Schüler im Bus nach vorne geschleudert und hierbei leicht verletzt.

Noch vor dem Eintreffen der Polizei am Unfallort sei bereits eine Vielzahl der im Bus mitfahrenden Schüler ausgestiegen. In wie weit weitere Kinder verletzt wurden, sei daher Gegenstand der Ermittlungen. Zur Unfallklärung werden Zeugen und gegebenenfalls weitere Verletzte gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731 8013-0 zu melden. Es entstand ein Sachschaden von rund 2500 Euro. (AZ)