Schulen im Wiley und in Pfuhl mit Graffiti besprüht

Die bislang unbekannten Täter richteten einen Schaden von mehreren Hundert Euro an. Die Polizei sucht jetzt Zeugen.

Im Stadtgebiet Neu-Ulm ist nach Angaben der Polizei zu drei Sachbeschädigungen durch Graffiti gekommen. Die bislang unbekannten Täter besprühten am Montag in der Humboldtstraße die Eingangstüre der Emil-Schmid-Hauptschule sowie eine Mauer in der Sandstraße und hinterließen hier jeweils einen Schriftzug. Bei einem dritten Fall wurde in der Heerstraße in Pfuhl die Hauswand des Bertha-von-Sutter-Gymnasiums beschmiert. Insgesamt ist ein Sachschaden in Höhe von etwa 350 Euro entstanden. Zeugen, die hierzu entsprechende Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Neu-Ulm unter der Telefonnummer 0731/8013-0 zu melden. (AZ)