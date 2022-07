Schulunterlagen und Zwischenzeugnisse auf Hallenbad-Parkplatz verbrannt

Vor den anstehenden Schulferien sollen Jugendliche ihre Schulunterlagen und Zwischenzeugnisse verbrannt haben. Allerdings nicht ganz, sodass die Polizei die Namen noch lesen konnte.

Drei Jugendliche im Alter von 14 und 15 Jahren sollen am Donnerstagnachmittag Schulunterlagen und ihre Zwischenzeugnisse verbrannt haben. Wie die Polizei berichtet, wurde gegen die ein Ordnungswidrigkeitsverfahren eingeleitet.

Demnach sei der Brand einer Mülltonne am Parkplatz des Neu-Ulmer Hallenbades in Offenhausen mitgeteilt worden. Durch die Neu-Ulmer Feuerwehr konnte dieser Brand schnell abgelöscht werden. Gebrannt hätten lediglich wenige Müllreste. An dem Abfallbehältnis selbst entstand keinerlei Sachschaden.

Wie vor Ort ermittelt werden konnte und durch einen Zeugen dargestellt wurde, sei der Brand offensichtlich durch die drei Jugendlichen im Alter von 14 und 15 Jahren verursacht worden. Diese hätten offensichtlich vor den anstehenden Schulferien ihre Schulunterlagen sowie auch ihre Zwischenzeugnisse verbrannt. Danach hätten sie die noch heiße Asche und unvollständig verbrannten Unterlagen in den Mülleimer geworfen.

Anhand der Reste dieser Unterlagen konnten die Personalien der drei Schüler, die nicht mehr vor Ort angetroffen werden konnten, erhoben werden. Gegen sie wurde nun ein Ordnungswidrigkeitenverfahren nach der Verordnung zur Verhütung von Bränden eingeleitet. (AZ)