Schwäbische Weihnacht in Pfuhl dient einem guten Zweck

Ein kunterbuntes Weihnachtsprogramm der „Museumsfreunde Pfuhl“ begeistert in vielerlei Facetten.

Der vorweihnachtliche Cocktail, den die „Museumsfreunde Pfuhl“ mixten und am zweiten Advent im dicht besetzten historischen Museumsstadel in Pfuhl den begeisterten Besuchern servierten, schmeckte nach zwangsläufiger Corona-Pause wieder hervorragend. Der ganze Abend ging zugunsten der „ Kartei der Not“, das Hilfswerk unserer Zeitung. Darüber informierte der Macher der „Schwäbischen Weihnacht“, Reinhard Raats.

Die „Weihnacht“ war sehr kurzweilig aber auch andächtig und stimmte nachdenklich, nicht zuletzt im Gedenken an den im Sommer 2023 verstorbenen Reinhard Mohn. Er war von Kindesbeinen an ein enger Freund von Reinhard Raats. Mit bewegten Worten erinnerte er an seinen Freund, der all die Jahre hindurch die „Schwäbische Weihnacht“ mit Gesang, Gitarre und Akkordeon musikalisch bereichert hatte.

Zwei Neu-Ulmer Stadtoberhäupter sind in Pfuhl anwesend

Trotz aller Trauer: Der Vereinsvorsitzende Hans-Werner Ast freute sich, dass am Sonntag die zehnte „Schwäbische Weihnacht“ wieder stattfinden konnte, dabei waren gar zwei Bürgermeister der Stadt Neu-Ulm - Rosl Schäufele und Hannes Stingl - anwesend. Dank ging an die Stadt für die gute Zusammenarbeit und den neuen Schliff, den das Heimatmuseum, ein Ableger der städtischen Museen, in diesem Jahr mit der Fassade erhalten habe.

Die Tannenbäume aus Holz zugunsten der „Kartei der Not“ fanden im Museumsstadel in Pfuhl reißenden Absatz. Foto: Inge Pflüger

In seinen Begrüßungsworten dankte Reinhard Raats allen Helferinnen und Helfern und auch Paul Denzel. Das Vereinsmitglied hat nämlich sämtliche Tische schmückende und beleuchtete Holz-Tannenbäumchen hergestellt. Sie sollen nun den Besuchern am Schluss der Veranstaltung gegen eine Spende zugunsten der „Kartei der Not“ angeboten werden – sie fanden reißenden Absatz.

Musikalisch begleitet wird der Abend von der Stubenmusik Burlafingen

Gewürzt mit heiteren und besinnlichen Geschichten und Gedichten, wie etwa der weihnachtlichen Erzählung von Selma Lagerlöf „Die Vision des Kaisers“, verfeinert durch die musikalische Begleitung der Stubenmusik Burlafingen mit Horst Müller und Florian Fuchs, sowie des Posaunenchor-Ensemble Pfuhl, unter Leitung von Norbert Festl, schmeckte der Cocktail am späten Sonntagnachmittag bestens.

Reinhard Raats ist es überhaupt zu verdanken, dass dieser vorweihnachtliche Leckerbissen auf der kleinen Bühne bei Punsch, Glühwein, Nüssen und Stollen genossen werden kann. Er entwickelte einst die Idee, war und ist Dichter, Regisseur, Organisator und Vorleser. In unzähligen Stunden hat er vom Hochdeutschen alles sinngemäß ins Urschwäbische übersetzt, damit sein bewährtes Team mit Uschi Denzel, stellvertretende Vorsitzende der „Museumsfreunde“, Stadtrat Rudolf Erne und Apotheker Franz M. Utzinger, vereint alles bestens vortragen konnten. Dazwischen gab es Musikstücke, Freud und großen Applaus.