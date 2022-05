Schwäne bezaubern in Neu-Ulm

Mein lieber Schwan! Der Nachwuchs der Wasservögel ist derzeit der Hingucker am Neu-Ulmer Donauufer.

Willkommen in Ulm und Neu-Ulm. Bei der Schwanen-Familie am Donauufer am Schwal ist der Nachwuchs geschlüpft. Sieben kleine Küken bekamen bereits erste Schwimmstunden. Ein achtes Küken lässt wohl noch auf sich warten. Die Freude bei Passanten ist groß: „Oh, wie süüüüüß“, heißt es da immer wieder bei den zahlreichen Passanten. (AZ)