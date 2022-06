Neu-Ulm

vor 19 Min.

Schwarz maskierter Mann bei Sting-Konzert abgeführt

Lokal Ein Mann in Schwarz weckt böse Assoziationen beim Sting-Konzert. Er wird von mehreren Polizeibeamten äußerst robust abgeführt. Zum Glück ist der Hintergrund ganz harmlos.

Von Oliver Helmstädter

Zeugen beschrieben die Szenen, die sich Minuten vor dem Beginn des Sting-Konzerts am vergangenen Sonntag abspielten, als gespenstisch: Ein Mann ganz in Schwarz wurde von mehreren Polizeibeamten im hinteren Bereich des Konzertgeländes abgeführt. Der Mann sei bis zur Unkenntlichkeit auch im Gesicht mit einem Dreieckstuch und Sonnenrille maskiert gewesen. Sein tiefschwarzes Outfit sei sehr auffällig gewesen: mit langer Hose bei brütender Hitze ohne jegliche Farbe. Das hätte maximal auf ein Heavy-Metal-Event gepasst, nicht aber auf ein Sting-Konzert, heißt es von einer Zeugin. Was steckt dahinter?

