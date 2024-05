Schwere Körperverletzung: 23-Jähriger würgt 29-Jährigen

Nachdem es von dem 23-Jährigen gewürgt wurde, ging das 29-jährige Opfer krampfend zu Boden. Die Polizei Neu-Ulm ermittelt wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung.

In einer Gemeinschaftsunterkunft im Starkfeld soll ein 23-Jähriger einen 29-Jährigen gewürgt haben. Der Vorfall ereignete sich nach Angaben der Polizei bereits am frühen Freitagnachmittag. Die Polizei wurde durch den Sicherheitsdienst der Einrichtung hinzugerufen.

Nachdem er schwer gewürgt wurde, soll der 29-Jährige krampfend zu Boden gestürzt sein. Der Rettungsdienst versorgte den Verletzten zunächst vor Ort und brachte ihn anschließend in eine Klinik. Der 23-Jährige machte auf die eingesetzten Polizeibeamten einen apathischen Eindruck und wurde aufgrund der Gesamtumstände in eine psychosomatische Fachklinik eingeliefert, so die Polizei. Den jungen Mann erwartet nun eine Anzeige wegen des Verdachts einer gefährlichen Körperverletzung. (AZ)